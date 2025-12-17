«Получишь ответ»: Лурье впервые за долгое время ответит Долиной в эфире

Покупательница квартиры народной артистки России Ларисы Долиной Полина Лурье даст публичный ответ певице в эфире телепрограммы «Пусть говорят». Выпуск с ее участием выйдет в эфир Первого канала 17 декабря. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщается, это будет первое появление Лурье в студии данной программы. В центре обсуждения окажется продолжение истории, связанной со спорной сделкой купли-продажи недвижимости.

Ранее Верховный суд Российской Федерации, рассмотрев жалобу, принял окончательное решение по данному делу. Суд признал право собственности на квартиру в районе Хамовники за Полиной Лурье, которая приобрела эту недвижимость у Ларисы Долиной за 112 млн рублей. Все предыдущие судебные решения, оставлявшие квартиру в собственности певицы, были отменены.

В своем решении суд также указал, что Лариса Долина обязана освободить спорное жилое помещение. В случае отказа сделать это добровольно вопрос будет решаться в принудительном порядке. В предыдущем выпуске программы «Пусть говорят» Лариса Долина впервые публично прокомментировала ситуацию. Певица заявила о своем решении вернуть Полине Лурье полную стоимость квартиры — 112 млн рублей. Адвокат сообщал, что со стороны Долиной было предложено мировое соглашение с графиком возврата этой суммы частями в течение трех лет.

Ранее сообщалось, что в Самаре пенсионерка признала, что обманула покупательницу по «схеме Долиной».