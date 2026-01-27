Федеральная налоговая служба напомнила о сроке подачи декларации 3-НДФЛ за 2025 год. Документ необходимо представить до 30 апреля 2026 года.

Отчитаться обязаны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и граждане, получившие доход от продажи имущества, сдачи его в аренду, дорогих подарков от лиц, не являющихся близкими родственниками, а также выигрышей. Если декларация подается исключительно для получения налогового вычета, сроки не установлены — это можно сделать в течение всего года.

Уплатить исчисленный налог нужно до 15 июля 2026 года. ФНС рекомендует использовать для подачи декларации «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Ранее сообщалось, что детей перестанут выпускать из России по свидетельству о рождении.