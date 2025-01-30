Получившие сертификаты куряне смогут вернуть земельные участки

В своем телеграм-канале Хинштейн сообщил, что земля должна оставаться за гражданами, если им был выдан сертификат на жилье.

В настоящее время, если человек реализует сертификат, то у него изымают участок с разрушенным домом в пользу государства.

Новый законопроект предлагает механизм, при котором жители могут вернуть свои участки в безвозмездное пользование для строительства.

Им будет дано шесть лет на то, чтобы они построили на них дома, а после этого предоставлена возможность оформить на землю право собственности. В противном случае участок перейдет государству.

Передача земельного участка сразу в собственность гражданина может привести к тому, что многие участки останутся неосвоенными, пояснил Хинштейн.

Ранее сообщалось о том, что одной из причин отставки Смирнова стали крупные хищения при строительстве защитных сооружений.