Получившие сертификаты куряне смогут вернуть земельные участки
Курским переселенцам пообещали вернуть земельные участки
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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выступил с инициативой вернуть земельные участки жителям приграничья, получившим жилищные сертификаты взамен утраченного жилья.
Документ должна будет рассмотреть Курская областная дума.
В своем телеграм-канале Хинштейн сообщил, что земля должна оставаться за гражданами, если им был выдан сертификат на жилье.
В настоящее время, если человек реализует сертификат, то у него изымают участок с разрушенным домом в пользу государства.
Новый законопроект предлагает механизм, при котором жители могут вернуть свои участки в безвозмездное пользование для строительства.
Им будет дано шесть лет на то, чтобы они построили на них дома, а после этого предоставлена возможность оформить на землю право собственности. В противном случае участок перейдет государству.
Передача земельного участка сразу в собственность гражданина может привести к тому, что многие участки останутся неосвоенными, пояснил Хинштейн.
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