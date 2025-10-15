Полунин отреагировал на лишение украинского гражданства публикацией фото с тату Путина

Известный танцовщик балета Сергей Полунин, получивший известность не только благодаря своему таланту, но и неоднозначным высказываниям, отреагировал на решение президента Украины Владимира Зеленского о лишении его украинского гражданства. Свое отношение к этому решению артист выразил в публикации в социальных сетях.

35-летний Полунин опубликовал фотографию своего обнаженного торса, демонстрируя татуировку с изображением Владимира Путина, расположенную на его груди. Подписчики в комментариях выразили поддержку артисту, пожелав ему избежать сложностей, связанных с решением украинских властей.

Сергей Полунин родился в Херсоне в 1989 году. В течение длительного времени он жил и работал в Европе, был солистом лондонского Королевского балета, а также принимал участие в нескольких голливудских кинопроектах. В 2012 году танцовщик переехал в Россию.

