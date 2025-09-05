Полуприсед от Газманова: танцевальный челлендж взорвал соцсети Подмосковья

Танцоры из подмосковного Ступино стали одними из первых в России, кто принял танцевальный вызов Олега Газманова. Об этом сообщает REGIONS.

Участники ансамблей «Радуга танца» и «Калинка» записали видео с фирменными движениями певца из хита «Загулял», точно повторив характерные полуприседы с продвижением в сторону и сложные шаговые комбинации.

Челлендж «Танцуй, как Газманов» возник после выступления артиста в День города Ступино, где он лично продемонстрировал две танцевальные связки. Певец внимательно следит за развитием флешмоба по всей стране и даже опубликовал разбор частых ошибок, указав на важность соблюдения ритма и глубины полуприседа с подключением плечевого пояса. По словам Газманова, эти движения не только эффектно смотрятся, но и служат отличной физической нагрузкой, помогая поддерживать форму.

Флешмоб продолжает набирать популярность — к нему присоединяются танцевальные коллективы из разных регионов России. Ступинские ансамбли задали высокий стандарт исполнения, получив признание от самого инициатора челленджа.

Ранее сообщалось, что Газманов рассказал про танцы в рамках своего вирусного челленджа.