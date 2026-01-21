Польза бутерброда из СССР удивила врачей: закуска из детства оказалась полезнее современных

Врач-иммунолог Андрей Продеус сообщил о пользе плавленого сыра для мышечной функции. Его комментарий прозвучал в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, передает Лента.ру.

В выпуске, посвященном продуктам питания, телеведущая Елена Малышева приготовила бутерброды с плавленым сыром и назвала их блюдом советского типа. Продеус отметил, что этот продукт содержит кальций.

По словам специалиста, кальций необходим для сокращения мышц. При дефиците этого элемента нормальная работа мышечной ткани нарушается. Кардиолог Герман Гандельман обратил внимание на содержание соли в плавленом сыре. Он подчеркнул, что при частом употреблении продукта возможно повышение артериального давления.

Специалисты рекомендовали учитывать состав и умеренно включать плавленый сыр в рацион.

