Ползающая личинка испугала сахалинку в купленной конфете

Жительница Долинска на Сахалине стала участницей неприятного инцидента с кондитерским изделием. Купленная в местном магазине развесная конфета преподнесла ей «сюрприз» в виде ползающей личинки.

Как сообщил портал ASTV.RU, покупка была совершена 9 ноября. Уже дома, сняв фантик, женщина с ужасом обнаружила, что по шоколаду активно ползает неприятная личинка.

По всей видимости, в конфете оказалась личинка пищевой моли. Эти прожорливые вредители, согласно открытым источникам, способны проникать в самые разные продукты питания — от муки до сухофруктов. Установить, откуда именно взялся червь — на производстве или уже в самом магазине, — теперь практически невозможно.

Столкнувшаяся с нарушением сахалинка призвала других жителей региона быть более внимательными при покупке кондитерских изделий.

