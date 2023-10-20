Пользователи каршеринга BelkaCar совершили почти сорок тысяч поездок в Подмосковье

За это лето и первую половину осени пользователи каршеринга BelkaCar совершили почти 37 тысяч поездок в рамках совместного проекта Минкульттуризма Подмосковья и компании, сообщили в ведомстве. Данный проект позволяет жителям и гостям региона совершать туристические поездки на автомобилях каршеринга по всему Подмосковью.

В ведомстве уточнили, что сбор данных осуществлялся по наиболее популярным граждан направлениям: Сергиев Посад, Дмитров, Клин, Солнечногорск, Истра, Волоколамск, Серпухов, Коломна, Зарайск и Орехово-Зуево. Чаще всего они совершали поездки на дачи, в загородные отели и глэмпинги и не только.

«Целью сотрудничества Минкультуры и туризма Московской области и BelkaCar является популяризация внутреннего туризма, а также повышение вовлеченности аудитории в культурную жизнь Подмосковья», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».