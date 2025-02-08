Пользователи консолей PlayStation не могут запустить ни одну игру из-за сбоя

Сервис по поиску сбоев Downdetector сообщает о массовых жалобах на работу сервиса PlayStation Network (PSN). Пользовати сталкиваются с проблемами по всему миру.

PlayStation Network не запускается у пользователей по всему миру, что мешает играть на консолях в режиме онлайн и совершать покупки. Чаще всего отмечаются проблемы с подключением к серверу. У многих юзеров нет возможности использовать сервис уже более 15 часов. Из-за этого невозможно запустить ни одну игру.

В компании Sony не комментировали ситуацию со сбоями.

Ранее россиянам назвали способ получения PlayStation и Xbox в обход нового запрета Евросоюза.