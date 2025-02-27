Роскачество выявило более 400 псевдоорганических продуктов на маркетплейсах

Согласно заявлению Роскачества, около 90% продукции, неправомерно позиционируемой как органическая, реализуется в России через онлайн-платформы. Нарушения в розничной торговле имеют более локальный характер, передает РИА Новости.

Ведомство сообщает, что основная доля товаров с признаками псевдоорганики обнаружена именно в интернете: из 450 подобных товаров свыше 400 продавались через маркетплейсы.

В ходе мониторинга Роскачества были охвачены главные маркетплейсы (Ozon, Wildberries, «Мегамаркет» и «Яндекс.Маркет»), десять торговых сетей («Глобус», «ВкусВилл», «Ашан», Metro и другие), а также сервис доставки Vprok и сеть Winestyle.

Специалисты Роскачества выявили более 450 продуктов, которые неправомерно маркировались как «organic», «органик» или «органический», не имея при этом необходимого сертификата соответствия.

В Роскачестве подчеркнули, что значительная часть поддельной продукции — это импортные товары, на упаковке которых используется английский язык и международные знаки органической продукции, такие как «Organic», «Евролист» и «USDA».

В организации напомнили, что настоящий органический продукт должен быть зарегистрирован в реестре Минсельхоза, наименование товара должно соответствовать информации в реестре и сертификате, а сертификат на сайте должен быть активен.

Ранее сообщалось, что спрос на косметику Егора Крида на маркетплейсе упал на 60-70%.