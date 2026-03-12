Пользователи по всему миру столкнулись с масштабным сбоем в работе Telegram

Днем 12 марта пользователи по всему миру столкнулись с масштабными проблемами в работе мессенджера Telegram, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на данные портала Downdetector.

Отмечается, что сбои зафиксированы в странах Европейского союза (ЕС), в частности в Германии, Нидерландах, Польше, Финляндии, а также в Сербии, России и Белоруссии. Люди жалуются, что не могут отправлять сообщения и загружать медиафайлы. Представители Telegram пока никак не комментировали ситуацию.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь высказался о блокировке Telegram в России. По его словам, представителям мессенджера нужно исполнять законодательство РФ, чтобы остаться в стране.

Ранее юрист Александр Карабанов рассказал, будут ли наказывать россиян за использование Telegram в случае его блокировки в РФ.