Пользователи смартфонов Xiaomi в России столкнулись с серьезными неполадками

Владельцы устройств китайского бренда Xiaomi в различных регионах России неожиданно столкнулись с проблемами в работе своих гаджетов.

Согласно информации, опубликованной на специализированном ресурсе Downdetector, массовый характер сбоев начал проявляться примерно с 17:00 по московскому времени.

К настоящему моменту количество зарегистрированных жалоб превысило сотню. Географически проблема затронула преимущественно столичный регион и Северо-Запад страны. Наибольшее число обращений поступило из Москвы и Подмосковья, а также из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Стоит отметить, что это не первый случай масштабных технических неполадок с продукцией Xiaomi на российском рынке. Ранее в этом году, в феврале, пользователи сообщали о критических проблемах, связанных с обновлением программного обеспечения. Тогда некоторые смартфоны после установки обновления полностью выходили из строя, превращаясь, по выражению владельцев, в «кирпичи».

Представители Xiaomi пока не прокомментировали ситуацию. Эксперты рекомендуют владельцам устройств этой марки воздержаться от установки обновлений до выяснения причин сбоя и официальных разъяснений производителя.

Ранее мы сообщали о том, что украинские магазины страдают от отключений электричества.