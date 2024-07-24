В WhatsApp можно будет искать пользователей по никнеймам

Пользователи WhatsApp* смогут искать других по никнейму. Об обновлении оповестил портал WABetaInfo.

По данным источника, разработчики тестируют новую функцию, согласно которой каждый сможет создать свой уникальный никнейм, через который поиск пользователей в мессенджере будет упрощен.

Таким образом, нововведение направлено на улучшение политики конфиденциальности, что позволит не раскрывать номер телефона другим пользователям WhatsApp*.

Стоит отметить, что аналогичная функция давно представлена в мессенджере Telegram.

На данный момент новая функция доступна только в веб-версии мессенджера. В публикации на портале не уточняется, когда именно заработает новая функция в приложениях на Android, iOS и ПК.

Ранее мы сообщали, что в WhatsApp появилась вкладка «Избранное», которая позволяет определять важность чатов и не только. Кроме того, функционал распространяется на вкладку «звонки».

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