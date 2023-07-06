«Поменять судьбу может любой»: ясновидящая раскрыла чудесные особенности праздника Ивана Купалы

В ночь с 6 на 7 июля с давних времен отмечается праздник Ивана Купалы. Он символизирует окончательное наступление лета.

По словам ясновидящей Инессы Алиевой, этот праздник всегда сопровождался гуляниями. Люди пытались «урвать удачу» и изменить свою судьбу.

«Ворожили на суженого, привлекали финансовые блага и любовь. Энергетика у праздника очень сильная, поэтому поменять судьбу может любой. Очень сильная дата», — заявила Алиева корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В праздник Ивана Купалы, отметила эзотерик, солнце достигает своего пика, после чего начинает терять свою активность. День начинает убывать.

История Ивана Купалы, по словам ясновидящей, была трагичной. Ходит легенда, что он и его сестра, не зная о родственной связи, вступили в брак. После того, как боги раскрыли возлюбленным правду, Иван с горя бросился в костер, а его супруга утопилась в озере.

«Поэтому в эту ночь люди стараются очистить себя и свою жизнь от неприятностей через огонь и воду. Всегда праздновали возле водоемов. Каждому необходимо окунуться. Еще хорошо сжечь ненужные вещи в огне. Перепрыгивая через костер, можно также избавиться от негативных воздействий», — пояснила экстрасенс.

Искупаться, заявила Алиева, нужно до рассвета. Также важно проговорить слова: «Купальская водица, смой с меня боль да зло, черное да дурное, кривое да неродное, рыданья да обиды, нелюбовь да злобу людскую, неприязнь родную да ненависть нелюбую. Купальская водица, забери с меня порчи да сглазы, проклятья да хулу, сплетни коварные да говоры лихие, чтоб с меня все сошло, следа не лишило. Да будет так. Аминь».

Если не получается посетить любой водоем, ясновидящая советует произнести слова дома под душем или перед зажженной свечой.

Ранее ясновидящая предсказала, когда может закончиться спецоперация.