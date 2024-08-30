Помилованного бойца СВО разыскивают в Пермском крае за двойное убийство

В городе Чусовой Пермского края жестоко лишили жизни женщину и ее семилетнюю дочь. В расправе подозревают ранее судимого за убийство бойца СВО. «Газета.ру» пообщалась со знакомыми служащего.

Военного в прошлом году приговорили к 20 годам колонии за изнасилование и убийство молодой медсестры в Чусовом. После этого жена подала на развод, воспитывала семилетнюю дочь одна. По данным СМИ, в заключении мужчина не пробыл и года, как отправился на спецоперацию. Однако жизнь его ничему не научила: по возвращении в город он расправился с бывшей супругой и ребенком.

При этом знакомые с мужчиной долгие годы описывают его как мирного человека, который никого не обижал. Именно по этой причине произошедшее для них шок.

«Общий ребенок — сын. А убитая девочка — дочь Екатерины. Я его никогда не оправдывала. Сама очень боюсь, так как тоже трое детей. Лишь бы опять не взяли на СВО и не помиловали», — отметила знакомая семьи.

Сама жертва, как описывают, следила за дочерью хорошо, работала, ничем странным не отличалась. Разве что говорила, что иногда переписывается с зеком. Однако подробностей о своей связи с заключенных женщина не раскрывала.

Отметим, что о преступлении 30 августа сообщил Следственный комитет по Пермскому краю. По данным 59.ru, подозреваемым стал Артем Бучин, помилованный за убийство. Домой он вернулся с ранением.

Ранее сообщалось, что краснодарец променял работу в нефтяной компании на повторную службу на СВО.