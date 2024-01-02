«Помните о мере»: врач рассказала, как правильно питаться в праздничные выходные

Терапевт Шатурской больницы Светлана Калачева рассказала, как правильно питаться в праздничные выходные, чтобы не навредить организму. Слова специалиста приводит РИАМО .

«Во-первых, стоит помнить о мере. Ешьте небольшими порциями и умеренно употребляйте алкоголь. <…> Важно также контролировать количество сладостей и жирных блюд. Во-вторых, уделите внимание составу праздничной еды. Постарайтесь выбирать продукты с меньшим содержанием сахара, соли и животных жиров», — рассказала врач.

Калачева посоветовала отдать предпочтение свежим фруктам, овощам и белковым продуктам. Также важно соблюдать режим питания, чтобы поддерживать нормальный обмен веществ и уровень сахара в крови. Не стоит забывать и о физической активности. Терапевт призвала больше гулять на свежем воздухе и заниматься спортом.

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