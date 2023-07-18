«Помнят и поют по сей день»: экс-директор «Кино» оценил выпуск монеты в честь Виктора Цоя

Центральный банк России объявил о выпуске в обращение памятной монеты в честь советского рок-музыканта и лидера группы «Кино» Виктора Цоя. На монете номиналом 3 рубля изображен сам артист, а также нанесены надписи «Российская Федерация», «Банк России» и «2023».

Монета будет выпущена тиражом пять тысяч штук. Ее диаметр — 39 миллиметров.

Инициатива была тепло встречена поклонниками творчества Виктора Цоя. Положительно идею выпуска монеты оценил и бывший директор группы «Кино» Юрий Белишкин.

«Очень хорошо, очень. Я думаю, что надо почаще показывать музыкантов, которые перепевают Цоя. Не только группу «Кино», но и кавер-группы. Должно быть понятно, что люди помнят и поют Цоя по сей день», — заявил экс-директор коллектива в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Белишкин занимался делами группы «Кино» в 1988-1989 годах. Впоследствии он также сотрудничал с музыкальным коллективом «ДДТ», организовывал концерты для Булата Окуджавы, Сергея Курехина и многих других. О своей работе с музыкантами и Виктором Цоем в частности он до сих пор отзывается с большой теплотой.

Ранее россияне высмеяли украинские власти, которые «разрешили» соотечественникам исполнять песни Виктора Цоя.