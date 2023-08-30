Помог случай: житель Коломны выиграл один миллион в лотерею

Отмечается, что победителя зовут Вячеслав. Он приобрел два билета лотереи «Мечталлион» в почтовом офисе Коломны. Один из билетов оказался с выигрышем в один миллион рублей.

«Я пришел в почтовое отделение получить посылку, а заодно решил купить пару билетов лотереи. Один из билетов оказался выигрышным. Причем я даже не знал, что выиграл. Позже вернулся на почту оплатить штраф за машину и показал сотруднице номера. Она сказала, что я уже третий, кто выиграл миллион в Коломне», — поделился радостью победитель.

Билеты тиражных и бестиражных лотерей можно приобрести во всех почтовых отделениях Москвы и Московской области. Проверить на выигрыш билет бестиражной лотереи можно сразу после покупки. А розыгрыши по тиражным лотереям проходят ежедневно и еженедельно. При этом выигрыш, сумма которого менее пятнадцати тысяч рублей, можно получить в отделениях Почты России.

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