«Помогли улучшить память»: геймеры раскрыли неожиданные «целебные» свойства компьютерных игр

Большинству российских геймеров не удалось монетизировать свои навыки. Об этом свидетельствует исследование, которое провела компания GMNG. Его результаты есть в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В опросе компании участвовали свыше 1463 респондентов в большинстве своем от 25 до 40 лет. Отвечая на вопрос о том, удавалось ли геймерам получать доход от своего хобби, 62,8% респондентов ответили отрицательно.

«18,2% участников исследования получали доход разово, 17,3% делают это периодически, и лишь 1,7% гейминг приносит доход постоянно. Однако подавляющему большинству россиян навыки, обретенные в компьютерных играх, принесли реальную практическую пользу», — говорится в тексте исследования.

Авторы исследования получили свыше сотни комментариев, где геймеры рассказывали, как изменилась их жизнь.

«Конкретно игры жанра «стратегии» помогли осмысливать и анализировать свои действия, а некоторые RPG-игры помогли улучшить кратковременную память», «Стратегии и симуляторы помогли в развитии планирования, научили понимать, как работают многие процессы. К примеру, пробки на дорогах. Автосимуляторы помогли больше понять механику управления авто, а шутеры неплохо прокачали реакцию и умение быстро принимать решения», — отметили респонденты.

Также в исследовании отмечается, что несмотря на устоявшийся стереотип о том, что компьютерные игры традиционно считаются занятием для школьников, на самом деле ощутимая часть активных геймеров в России — это взрослые состоявшиеся мужчины и женщины.

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