«Помойте окна»: экстрасенс рассказала, как привлечь в свою жизнь богатство

Богатство — это то, о чем мечтают практически все люди. Верить ли инфоцыганам, которые обещают мгновенное обогащение, или заповедям наших бабушек, говорящим о том, что только упорный труд сделает человека богатым, или магам, которые гарантируют деньги с помощью ритуалов?

Ответ на этот вопрос интернет-изданию «Подмосковье сегодня» дала ясновидящая Инна Мишина. По ее словам, привлечь богатство в свою жизнь может каждый — нужно лишь знать несколько секретов.

«Материальное благополучие и наведение порядка в доме взаимосвязаны. В доме все стеклянные предметы должны быть идеально чистыми: окна, зеркала, двери, трюмо — тогда богатство будет приходить», — рассказала Мишина.

Мусор в доме нужно мести с порога к середине комнаты, а не наоборот, добавила ясновидящая. Ни в коем случае нельзя относиться к деньгам без уважения, а уж тем более рвать или мять купюры. За все в жизни нужно платить.

«У миллионеров в дате рождения цифры идут друг за другом. Например, 1, 2, 3, 4. Если у вас также, то велики шансы стать безумно богатым», — добавила Мишина.

Экстрасенс поделилась еще одним способом привлечь в свою жизнь богатство. По ее словам, если в полную луну положить на зеркало у входа деньги, то в ближайшее время вам придет прибыток вдвойне или втройне.

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