«Помолитесь за него»: Симоньян раскрыла подробности клинической смерти Кеосаяна

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян призналась подписчикам в своем Телеграм-канале, что до последнего не хотела рассказывать подробности происходящего в ее семье, связанного со здоровьем супруга, знаменитого российского режиссера Тиграна Кеосаяна, который после пережитой клинической смерти находится сейчас в коматозном состоянии в больнице.

Как рассказала журналистка, у Кеосаяна «давным-давно очень больное сердце». И сейчас они вместе с мамой супруга надеются на чудо и ждут, что он выйдет из комы и ему станет лучше.

«Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня.Тиграна мама, как и моя, живут с нами. Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим, невозможно», — написала Симоньян.

Она попросила всех, кто любит Тиграна Кеосаяна, помолиться за него.

Ранее Симоньян сообщила, что ее муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. По ее словам, у супруга «давным-давно очень больное сердце».

Согласно информации от Baza, в конце прошлого года режиссер был госпитализирован. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. В анамнезе у Кеосаяна — два инфаркта, которые произошли в 2008 и 2010 годах.