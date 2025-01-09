Симоньян: Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме

Популярный российский телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян впал в состояние комы после того, как пережил клиническую смерть. Об этом сообщила его супруга, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, в своём аккаунте в социальных сетях.

«До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме», — написала Симоньян.

Накануне радиоведущий Никита Небылицкий рассказал в своем блоге о том, что Тигран Кеосаян был доставлен в больницу в состоянии комы. Информацию об этом он получил от своего источника в Москве, который занимает высокое положение. Портал Ulysmedia.kz также сообщал об этом.

По словам Небылицкого, Кеосаян до сих пор находится в больнице. К нему дважды приезжали священнослужители: сначала православный, а затем армяно-григорианский. Причина состояния Кеосаяна до сих пор неизвестна.

Как сообщила Маргарита Симоньян, причиной госпитализации её супруга стали проблемы с сердцем, которые у него были уже давно.

Ранее режиссер Кеосаян заявил, что у Москвы нет задачи обеспечить всему миру «большую братскую могилу».