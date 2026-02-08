Помощь «СВОим»: глава Подольска доставил на передовую внедорожник и спецтехнику

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов лично доставил в зону проведения специальной военной операции гуманитарный груз, собранный при поддержке жителей и предприятий города. В состав делегации также вошли депутат Виктор Щукин и игумен Вознесенской Давидовой Пустыни Сергий.

Переданная техника и оборудование включали дизельные генераторы, отопители, аккумуляторы, рации, квадрокоптеры «Мавик», а также внедорожник с запчастями. По словам градоначальника, эта помощь была собрана в рамках партийного проекта «Подольск пЕРедовой» и направлена для выполнения конкретных боевых задач, «отработали заявки сразу нескольких бригад».

В ходе поездки состоялись встречи с военнослужащими, многие из которых уже знакомы Артамонову. Обсуждались вопросы поддержки как самих бойцов, так и их семей. Глава округа сообщил о упрощении процедур: теперь военнослужащие и их близкие могут обратиться за помощью в госфонд «Защитники Отечества» и Военно-социальный центр через любой многофункциональный центр Подольска.

Особой стала встреча с Борисом Крачковским, которого Артамонов впервые наградил как передового работника завода «ЗиО-Подольск», а затем проводил на контрактную службу.

«Мне выпала возможность вновь пожать ему руку и передать от неравнодушных подольчан все необходимое для службы», — отметил Артамонов.

Он подчеркнул, что настоящая сила заключается в готовности встать на защиту Родины, когда это необходимо.

Ранее сообщалось, что подмосковные активисты отправили в зону СВО около 222 тонн гумпомощи.