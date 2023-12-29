Помощник генсека ООН сообщил об ухудшении ситуации в Газе

На заседании Совбеза ООН помощник генсека ООН по Ближнему Востоку сообщил об ухудшении ситуации в секторе Газа. Подробности рассказало РИА Новости .

По словам Халед Хиари, ситуация в секторе Газа продолжает стремительно ухудшаться. Он призвал немедленно прекратить огонь на Ближнем Востоке и начать восстанавливать гуманитарное взаимодействие в регионе.

Он также отметил, что конфликт между Палестиной и Израилем имеет все шансы выйти на региональный уровень, что будет иметь разрушительные последствия. Особую угрозу представляют регулярные перестрелки вдоль «голубой линии».