Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов убежден в том, что в рядах Военных сил Украины (ВСУ), вошедших под Курск, служат солдаты НАТО. Об этом во вторник, 20 августа, он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, власти Украины отправили в регион максимальное количество иностранных военных, какое им только удалось собрать.

Президент России Владимир Путин высказался о том, что вторжение ВСУ в Курскую область — это попытка прекратить движение российской армии на территории ДНРи ЛНР. Путин заявил, что даст достойный отпор противнику и не пойдет на диалог с теми, кто убивает мирных жителей.

Ранее сообщалось о том, что российской армии удалось ликвидировать командный состав и военных одной из украинских боевых бригад в Сумской области. ВС РФ нанесли удар по складу военных вооружений в Глухове.