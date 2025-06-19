Ахмед Дудаев — помощник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова обвинил участников организации «Русская община» в нацизме, утверждая, что именно они причастны к «задержанию чеченских детей» в российской столице. Агентство «Грозный информ» процитировало высказывания Дудаева.

По мнению Дудаева, действия указанного движения направлены на разжигание межнациональной розни и носят провокационный характер. Чиновник из Чечни также выразил сомнение в принадлежности членов «Русской общины» к русскому народу.

Он подчеркнул, что в Москве группа лиц численностью от 30 до 40 человек, чьи действия, по его мнению, имеют признаки нацизма, появляется на улицах в масках и футболках с символикой «Русской общины», пытаясь задерживать несовершеннолетних выходцев из Чечни.

Столкновение между людьми, одетыми в одежду с символикой «Русской общины», и, предположительно, подростками из Чечни, имело место в московском жилом комплексе «Люблинский парк». Обстоятельства и причины данного инцидента в настоящее время остаются невыясненными.

Ранее сообщалось, что активисты потребовали восстановить названного Алаудиновым дебилом отца Гавриила.