Помощник президента РФ заявил, что сейчас Россия не будет разговаривать с Украиной

На данный момент российская сторона не собирается вести переговоры с украинским государством. Об этом Юрий Ушаков рассказал телеграм-каналу SHOT.

Помощник президента РФ высказался о переговорах с Украиной. Юрий Ушаков прокомментировал текущую позицию России. Таким образом, сегодня о переговорах с киевским режимом не может быть и речи. Хотя мирные предложения, озвученные Владимиром Путиным, не были аннулированы, поскольку переговорный процесс поставлен на паузу. Готовность Москвы к возможности переговорного процесса зависит от ситуации на поле боя, в том числе и в Курской области.

К слову, Мария Захарова опровергла информацию о срыве непрямых переговоров между двумя государствами из-за вторжения в регион. Официальный представитель МИД РФ отметила, что их и вовсе не было. При этом она также подчеркнула, что Украина сама отказалась от мирного предложения.

Ранее Путин заявил о дипломатической инициативе России по урегулированию конфликта на Украине. Президент РФ уже неоднократно говорил о готовности Москвы к мирным переговорам.