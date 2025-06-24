Помощник рассказал о состоянии здоровья Терешковой

Фото: [ Валентина Терешкова и Андрей Воробьев на церемонии награждения в честь Дня защитника Отечества в Подмосковье/Медиасток.рф ]

Помощник депутата Андрей Родионов в беседе с корреспондентом aif.ru опроверг информацию о проблемах со здоровьем у первой женщины-космонавта и депутата ГД Валентины Терешковой

По словам помощника, Валентина Владимировна уехала из Государственной думы по рабочим делам. Он подчеркнул, что со здоровьем депутата «все хорошо».

Напомним, ряд СМИ 24 июня сообщили, что во время пленарного заседания Госдумы 88-летней Валентине Терешковой стало плохо. Первой женщине-космонавту якобы потребовалась помощь, после чего она покинула зал заседаний. Судя по комментарию ее помощника, информация не соответствует действительности.

Напомним, что Валентина Терешкова вошла в историю как первая женщина, совершившая космический полет. В 1963 году она провела почти трое суток на орбите на корабле Восток-6. Сейчас, несмотря на почтенный возраст, Терешкова продолжает активную общественную и политическую деятельность.

Ранее сообщалось, что космический корабль Blue Origin с Кэти Пэрри и невестой Безоса совершил туристический полет.