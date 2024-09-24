В США учительница пригласила ученика на свидание в казино

В США продолжаются разбирательства по делу учительницы из штата Невада, совратившей ученика.

20-летняя учительница Джерусалем Гарсия из школы Eldorado High School в Лас-Вегасе закрутила роман с несовершеннолетним учеником. Об этом сообщает Daily Mail.

Педагог даже хотела вступить с ним в интимные отношения, но воздерживалась от этого из-за его возраста. Школьник признался, что несколько раз приходил на свидания с учительницей, во время которых они якобы только целовались или занимались петтингом.

Позже выяснилось, что первое свидание с юным возлюбленным Гарсия устроила в торговом центре в июне. Через некоторое время она пригласила его в казино Sam's Town Casino. Следствие установило, что там Гарсия сняла номер, где обнималась с учеником на кровати.

В переписке учительница и ученик признавались друг другу в любви.

Полиции не удалось обнаружить доказательств, подтверждающих, что влюбленные вступали в половую связь.

Учительницу обвинили в сексуальном контакте или попытке контакта с несовершеннолетним.

Первое судебное заседание по ее делу состоится 30 сентября.

Ранее сообщалось о том, что в США учительницу приговорили к пяти годам условно за совращение ученика.