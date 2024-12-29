Понятие «стратегически значимые лекарственные средства» могут закрепить на законодательном уровне

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому понятие «стратегически значимые лекарственные средства» предлагается закрепить на законодательном уровне. Документ опубликован в базе данных нижней палаты Федерального собрания.

Утверждать перечень таких препаратов будет кабмин.

Поправки будут внесены в №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

К стратегически значимым препаратам будут относиться лекарства, закрывающие приоритетные потребности при лечении распространенных в РФ заболеваний.

Ожидается, что нововведение благоприятно отразится на субъектах предпринимательской и иной экономической деятельности, так как направлено на обеспечение стабильного востребованного производства лекарств.

Закон вступит в силу с марта 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что Госдума рассмотрит проект о полном запрете в РФ торговли вейпами и жидкостями для них.