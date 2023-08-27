«Пообещали решить вопрос»: в Химках выполнили заказ бахмутских разведчиков

В Химках неравнодушные предприниматели купили внедорожник для разведчиков ДНР. Машина уже отправилась в сторону фронта и должна пребыть к месту назначения в понедельник. Местный депутат Артур Каримов рассказал нам, кто посодействовал бойцам.

Волонтеры из Подмосковья частенько бывают в новых территориях. Когда в последний раз Каримов с товарищами были в ЛНР, к ним приехали ребята-разведчики, которые стоят неподалеку от Артемовска.

«Бойцы спросили, нет ли возможности помочь с машиной, которая бы выполняла специальные задачи. Мы пообещали решить вопрос, и когда вернулись в Химки, я как руководитель торгово-промышленной палаты решил собрать предпринимателей и членов ТПП. Они выразили желание помочь», — рассказывает Каримов.

Неравнодушные люди собрали деньги и нашли, где купить подходящий внедорожник. В итоге купили не только просторную «Ниву», но и запчасти для нее, и все необходимое для машины. В сервисе активисты перебрали двигатель и проверили, все ли исправно работает. Затем машину оклеили в цвет хаки и погрузили в нее около 100 кг груза для солдат.

Активисты закупили тактические аптечки, форму и берцы примерно для десятерых человек. Плюс еда, плюс медикаменты, которые сложно достать в аптеке. И теперь «Нива» уехала к своим новым хозяевам.

«Большое спасибо предпринимателям из Химок и Зеленограда, кто откликнулся. Уверен, что машина будет служить верой и правдой во благо Отечества», — замечает Артур в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее мы рассказывали, что волонтеры из Химок приедут с концертами на передовую.