Пообщавшийся с Путиным немец сравнил жизнь в России и Германии

Переехавший в Доброград Владимирской области немец Максим Житников в беседе с сайтом aif.ru рассказал , почему решил переехать из Германии в Россию, а также о том, как на его родине относятся к РФ и ее президенту Владимиру Путину.

Житников говорил с Путиным во время расширенного заседания президиума Госсовета. Беседу вели на немецком языке без переводчиков, что особенно удивило переселенца. В разговоре собеседники обсудили переезд в Россию: немец попросил помощи с получением российского гражданства.

Как объяснил журналистам Житников, его пригласили на заседание, так как там шла речь про градообразования, такие как Доброград. Во время выступления немец рассказал свою историю переселения из ФРГ в РФ, и объяснил, почему выбрал определенный регион и город.

По словам Житникова, после того как он пообщался с Путиным, его матери в Германии прислали 50 различных видео, а некоторые делились впечатлениями. По словам Житникова, в Германии стало появляться больше людей, которые мыслят критически и перестают бояться выражать свое мнение. Остальные привыкли нагнетать и очернять без причины.

«Если брать Восточную Германию — бывшую ГДР, то там очень позитивно относятся к России. Я бывал там много раз, люди очень хорошо относятся к Путину, как к сильному лидеру», — сказал собеседник издания.

Ситуация в Западной Германии другая, так как там десятилетиями работала американская пропаганда и это не прошло бесследно. По словам немца, населению «врут в уши» и выставляют Россию врагом.

Жизнь в России Житников оценил положительно. По его словам, в Доброграде спокойная и безопасная обстановка. Также ему нравится, что можно не бояться за свое имущество или детей, так как большинство людей порядочные и добросердечные. В такой атмосфере хочется жить и работать, заключил немец.

Ранее сообщалось, что гражданин США раскрыл причину побега в Россию.