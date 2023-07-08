«Попала под бронежилет и начала «гулять» по телу»: разведчик СВО погиб от запрещенной пули ВСУ

Ярослав Пономаренко был среди тех солдат ВС РФ, кто прошелся катком по Украине в первые дни спецоперации. Будучи командиром взвода военной глубинной разведки, молодой лейтенант несколько раз отправлялся на опасные задания.

В семье его называли Ярослав Мудрый, потому что парень быстро вырос. У близких складывалось впечатление, что Ярик торопился жить, ему все было интересно. Он был очень добрым, веселым, остроумным и справедливым.

Пономаренко исполнилось 24 года 25 февраля 2022 года. И свой последний день рождения он встретил, выполняя боевую задачу. Дома о нем беспокоились родители, младший брат и беременная жена. Ярослав и его супруга Алина ждали дочку. Вернувшись с задания в феврале, именинник набрал Алине и попросил беречь себя и думать о дочери. А 9-го марта боец погиб.

Как объясняет мать Ярослава Инна Зайцева, ее сын с группой разведчиков были направлены в Киев с заданием. Задание группа выполнила, но ребята погибли. В селе Богдановка Киевской области они попали под обстрел снайперов, которые работали запрещенными пулями.

«Пули попадают внутрь и начинают «гулять» по телу, делая внутри «фарш». У моего сына были пробиты колени. Еще пуля попала со спины в плечо, потом пошла под бронежилет, перемолола всю грудь и застряла в передней части «броника», — замечает Инна Ивановна.

К родным тело разведчика доставили 21-го марта, а на следующий день бойца похоронили с воинскими почестями.

Полную историю лейтенанта Ярослава Пономаренко читайте здесь.