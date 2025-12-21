Попали в капкан и отдали паспорта: российские и белорусские летчики стали «заложниками» властей Туниса

Власти Туниса вот уже третьи сутки удерживают в международном аэропорту девять пилотов — граждан России и Беларуси, не предоставляя никаких официальных объяснений. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Mash.

Сообщается, что экипаж грузового вертолета Ми-26, принадлежащего киргизской авиакомпании, выполнял коммерческий перегон воздушного судна после технического обслуживания из Ливии в Алжир. Транзитная остановка в Тунисе для отдыха в отеле обернулась неожиданным задержанием, изъятием паспортов и фактическим заключением в транзитной зоне.

Согласно оперативной информации, подтвержденной консульскими службами России, на борту находились семь российских и два белорусских специалиста. Первые 24 часа задержания, по словам командира экипажа Сергея Суслова, люди провели в спартанских условиях на жестких металлических лавках, вынужденно отдыхая сидя.

После вмешательства дипломатов и широкого резонанса в медиа ситуация несколько смягчилась: пилотам предоставили изолированное помещение с минимальными удобствами — парой диванов и санузлом. Однако их правовой статус, перспективы освобождения и мотивы действий тунисской стороны остаются абсолютно неясными.

Консульский департамент МИД России взял ситуацию на особый контроль, ведя интенсивные переговоры с тунисскими официальными лицами для выяснения обстоятельств и скорейшего разрешения инцидента.

Стоит отметить, что данный случай не является единичным в практике последних недель, когда суда и экипажи под российским флагом или с участием российских специалистов сталкиваются с задержаниями за рубежом. Напомним, что в конце прошлой недели шведские правоохранители провели инспекцию на российском контейнеровозе «Adler», вставшем на якорь у побережья Швеции из-за технической неисправности.

