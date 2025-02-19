Попавшая в больницу Дилара едва не заморила себя голодом

Блогер Дилара Зинатуллина рассказала в соцсетях о причине госпитализации. Как оказалось, у девушки началось обезвоживание и истощение, пишет Super.

Бывшая жена рэпера Моргенштерна* записала поклонникам кружок в Telegram, где наглядно показала карету скорой помощи и капельницу, не объяснив причин госпитализации. Вскоре в соцсетях она ответила на вопросы подписчиков. Один из них как раз касался последней ситуации с отъездом в больницу.

«Со мной все хорошо, я уже дома. Вчера пришлось вызвать скорую, потому что я чуть не потеряла сознание. Судя по всему, сейчас у меня сильное обострение гастрита и что-то еще, прохожу обследования», — написала инфлюенсерша.

Врачи поставили девушке капельницу из-за обезвоживания и истощения, так как она не ела несколько дней. Дилара едва не потеряла сознание дома, но вовремя обратилась за помощью. По признанию блогерши, она не заметила пропуск еды, так как ее мутило и гастрит не позволял даже задуматься о пище.

Напомним, в начале 2025 года Дилара рассталась с интернет-звездой Славой Бустером. Она заявила, что с блогером разошлась мирно и по-дружески.

Ранее сообщалось, что Мария Погребняк обрушилась с критикой на сбежавшего из России Алишера Моргенштерна*.

*признан иностранным агентом в РФ.