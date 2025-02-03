Мария Погребняк обрушилась с критикой на Моргенштерна

На покинувшего пределы России Моргенштерна*, который в настоящее время «оказался на дне» и лечится в реабилитационном центре Израиля, обрушилась с критикой Мария Погребняк. Об этом сообщил «The Voice».

Во время своего «покаяния» артист также заявил, что в юные годы «просил популярности у дьявола», а в настоящее время ему приходится расплачиваться за свои ошибки. На слова певца отреагировала участница реалити-шоу «Сокровища императора» Мария Погребняк. С ее слов, она всегда знала о факте продажи исполнителем своей души, а за эпатажем Моргенштерна «скрывается нечто темное». Погребняк придерживается мнению, что певец является «проводником в преисподнюю» и калечит своими текстами и образом мыслей людей, в том числе подрастающее поколение.

Ранее сообщалось о том, что Слепаков* согласился кардинально изменить репертуар песен ради выступлений в России, за каждое из которых просит порядка 5,6 млн рублей.

*Включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.