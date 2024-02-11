Попавшая в скандал группа «Би-2» отменила концерт в ОАЭ

Российская рок-группа «Би-2» неожиданно сообщила об отмене концерта в Дубае, который был запланирован на 17 февраля. Перемены в гастрольном графике произошли после скандала в Таиланде.

В официальном канале группа с сожалением сообщила об отмене концерта в Дубае на 17 февраля. Артисты уточнили, что огорченные слушатели смогут вернуть деньги за несостоявшееся выступление. Музыканты не уточняют, что стало причиной для такого решения.

При этом остальные туры сохранили: они расписаны до 31 августа 2024 года. Коллектив «Би-2» отправится в Вильнюс, Варшаву, Дублин, Лондон, Кемер, Ригу, Конаев и Таллин. России, конечно, в списке не значится.

Как сообщал канал Mash, на отмену концертов «Би-2» якобы влияют российские дипломаты, которые ранее пытались убедить властей Таиланда в необходимости депортировать артистов в РФ. В это время музыканты были в тюрьме Пхукета из-за организации концерта без рабочей визы. Однако главные звезды группы не имели российского гражданства, соответственно, права на высылку их в РФ не было.

Причиной давления на звезд могли быть «антироссийские высказывания», а также отказ выступать с плакатами в поддержку СВО.

Ранее солисты группы «Би-2»опубликовали снимки из тайской тюрьмы.