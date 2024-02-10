Участники группы «Би-2» опубликовали фотографии, сделанные в тайской тюрьме

Участник группы «Би-2» на странице в социальной сети опубликовал фотографии, которые были сделаны во время пребывания музыкантов в тайской тюрьме.

Фотографии опубликовал фронтмен команды Лева*. Сделанные кадры можно условно разделить на две группы. В первую подборку входят те снимки, которые демонстрируют, в каких условиях находились участники музыкального коллектива: в камерах не предусмотрены кровати, поэтому люди лежат на полу на подстилках.

Места между подстилками практически нет. Рядом лежат разложенные заключенными вещи. Одна стена сделана из решеток, поэтому все заключенные находятся под круглосуточным наблюдением. Остальные стены светлого цвета. По периметру помещения установлены вентиляторы, которые прикреплены на стенах. Вдоль окна натянута веревка, на которой сохнут вещи.

Вторая подборка фотографий — это снимки, на которых сам автор поста и его коллеги позируют. Видно, что музыканты вдохновились фильмом «Джентльмены удачи».

Группу «Би-2» задерживали в Таиланде дважды. В тайской тюрьме оказались семь участников музыкального коллектива. В консульстве РФ в Таиланде пояснили, что стало причиной для задержания.

* Лева — это псевдоним Егора Бортника, который внесен в РФ в реестр иноагентов