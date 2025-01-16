Попавшегося на крупной взятке генерала Шамарина попросили удержать в СИЗО

В 235-й гарнизонный военный суд поступило прошение о продлении ареста начальника главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Ходатайство в суд направило следствие. В нем в рамках дела об особо крупном мошенничестве попросили продлить пребывание Вадима Шамарина в СИЗО. Если просьбу СК удовлетворят, то генерал пробудет в изоляторе до 22 апреля 2025 года.

Напомним, что Шамарин, по версии следствия, принял взятку от гендиректора компании «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и его главного бухгалтера Елены Гришиной. За 36 млн рублей генерал согласился оказать общее покровительство и отдать предпочтение именно этому предприятию, чтобы оно поставляло для нужд Минобороны России как можно больше продукции. Незаконную договоренность раскрыли, всех участников заговора задержали и арестовали. Сейчас Гришина и Высоков также находятся под стражей.

Высокопоставленному лицу из ВС России грозит до 15 лет лишения свободы и крупный штраф.

Ранее сообщалось, что в деле об убийстве генерала Кириллова нашли новых фигурантов и отправили в СИЗО.