Попавшей под санкции Симоньян прислали письмо со словами поддержки из США

Попавшая под санкции США Маргарита Симоньян, которая является главным редактором медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, получила письмо со словами поддержки из американского штата Джорджия. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Составивший послание человек рассказал, что услышал в эфире RT вопрос ведущей Никки Аарон, которая интересовалась, остались ли у телеканала зрители в США после того, как бюро RT было закрыто в Вашингтоне. По сведениям жителя Джорджии, таких людей «миллионы». Как заметила Симоньян, именно ради подобных зрителей RT и «прокладывает партизанские тропы».

Минфин США ввел санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, а коснулись они главного редактора и некоторых топ-менеджеров. Американский Минюст заявляет, что RT брал на работу отличающихся консервативным взглядом на жизнь блогеров с миллионами слушателей, чтобы оказывать воздействие на выборы в США.

Ранее сообщалось о том, что американцы продадут хорватам восемь систем HIMARS. Предстоящая покупка оценивается практически в $400 млн.