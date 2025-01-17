Попавшие в интернат под Тулой инвалиды лишились пенсий

Трех сотрудников интерната в Тульской области обвинили в краже пенсий у пожилых постояльцев с инвалидностью. Об этом сообщают Тульские известия .

Троих обвиняемых 48, 52 и 64 лет уволили из интерната для пожилых людей после случаев краж. Предварительно выяснили, что сотрудники находились в сговоре и мошенническим образом лишали постояльцев пенсий в период с декабря 2019 года по ноябрь 2023 года.

Прокуратура уточнила, что речь про ГУ ТО «Товарковский дом-интернат для престарелых и инвалидов». В афере участвовали двое сотрудников и директор, которые пользовались беспомощностью постояльцев и присваивали себе их пенсии. Инвалиды сами согласились, чтобы работники получали конверты от почтальонов, а те воспользовались ситуацией.

Потерпевшими стали лица 64, 72 и 87 лет. Ущерб от действий недобросовестных сотрудников оценили в 581 тысячу рублей. В ходе расследования пожилым людям был возмещен ущерб. Уволенным сотрудникам предстоит ответить за содеянное в суде, куда направили материалы уголовного дела.

Ранее сообщалось, что инвалид из Кузбасса пытался получить прибыль от переданной ему государством земли.