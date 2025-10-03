Попавший под поезд мужчина предстанет перед судом

В Тюмени произошел инцидент, который мог закончиться трагически, но вместо этого привел к административному делу, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Молодой человек, опаздывая на рейс на станции «Тюмень», нарушил правила безопасности и побежал через железнодорожные пути прямо перед приближающимся составом. Несмотря на наличие в этом месте и подземного, и надземного пешеходных переходов, пассажир выбрал смертельно опасный короткий путь.

Ситуацию спасли внимательные очевидцы, которые начали громко кричать мужчине, чтобы он лег на землю. Эта оперативная реакция помогла ему избежать гибели.

Теперь тюменская транспортная прокуратура проводит проверку по факту нарушения. Выжившего нарушителя ждет административная ответственность за несоблюдение правил безопасности на железнодорожных путях.

