Попавший под статью украинского УК глава Самарской области дерзко ответил СБУ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что Служба безопасности Украины вменяет ему уголовную статью и подозревает в поддержке России. Об этом он рассказал в личном канале в Telegram, прикрепив прошлогодний снимок из Макеевки.

Самарского губернатора в СБУ хотят привлечь к ответственности «за финансирование террористической деятельности» (ч. 4 ст. 110-2 УК Украины) и поддержку России. Однако ситуацию глава считает абсурдной: всем известно, что он неоднократно выезжал в ЛНР и ДНР, в том числе и с гуманитарной помощью.

Также СБУ указали, что Федорищев также передавал средства РЭБ, провизию, бронежилеты, ударные дроны и транспорт армии РФ.

«Не понимаю только одного. Почему только подозрение?! Приезжал и продолжу это делать. Только не на «оккупированные территории», а в наши российские регионы. С гуманитарной помощью жителям, с военной помощью для наших бойцов и командиров, которые сражаются за свободу и правду», — написал глава Самарской области.

По словам Федорищева, он ездит на Донбасс с командой единомышленников и собирается приложить еще больше усилий для помощи военным и мирным жителям.

Ранее сообщалось, что украинского блогера выкрали военкомы и СБУ за критику Зеленского.