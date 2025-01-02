Украинского блогера выкрали военкомы и СБУ за критику Зеленского

Украинский блогер Назарчик заявил, что его выкрали сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата) и СБУ. Свое похищение он связывает с критикой Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Сначала Назарчика привезли в ТЦК во Львовской области. Он попросил позволить ему связаться с родственниками, но вместо этого его избили. Затем блогера доставили на полигон в Ровенской области, где мобилизованные живут в палатках без пола, отапливаемых «буржуйками» в антисанитарных условиях.

Также Назарчик рассказал, что в первые три дня он объявил голодовку, но над ним лишь посмеялись.

По его словам, никакие права человека там не признают, и если кому-то станет плохо, то «всем абсолютно все равно».

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