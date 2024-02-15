Попавший в колумбийскую тюрьму из-за ЦРУ россиянин объявил голодовку

Турист из России был задержан в Колумбии по наводке ЦРУ в 2019 году и с тех пор содержится в нечеловеческих условиях. Недавно он объявил голодовку, сообщает Mash.

Мужчина из России прибыл в Колумбию в 2019 году. Он интересовался местностью для жизни и бизнеса в будущем. Однако ему не повезло оказаться на протестах, где он впервые попал в поле зрения силовиков. Через несколько лет на туриста «повесили» организацию незаконных митингов, их спонсирование и участие.

Как сообщает канал, правоохранители сделали это после сообщения от ЦРУ. В службе заявили, что россиянин является агентом под прикрытием с позывным Шурик.

По словам самого гражданина РФ, в тюрьме над ним издеваются надзиратели. В частности его унижают по национальному признаку. Также заключенному не дают пить достаточно воды, хотя температура держится +30 ℃ каждый день.

Мужчина смог записать видеообращение и сообщить о своем состоянии. Он отметил, что голодает уже пять дней, у него немеют руки и постоянные головокружения. Его клич о помощи был направлен правительству РФ.

Правозащитники в курсе вопиющей истории и уже обратились к уполномоченному по правам человека в Колумбии. Ответа пока не поступило.

Ранее сообщалось, что МИД РФ помогает соотечественникам возвращаться домой из-за рубежа.