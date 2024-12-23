Попавший в стриптиз-скандал чиновник из Ставрополья не согласен с увольнением

Директора филиала ГУП СК «Ставэлектросеть» Сергея Кайшева и топ-менеджеров попросили написать заявление на увольнение после выступления стритизерши на корпоративе. Сам чиновник в беседе с RT заявил, что не согласен с руководством и призвал разобраться в истории лучше.

Кайшев отметил, что не снимает с себя вины за прошедший корпоратив, хотя и признался, что пропустил его самую пикантную часть. Он заявил, что вышестоящее руководство плохо разобралось в скандале и напрасно планирует уволить повеселившихся работников. По словам чиновника, сейчас в компании есть кадровый голод, так что выгонять с людей было бы нецелесообразно.

По словам Кайшева, закрытый корпоратив планировали провести без стриптиза: никто не знал, что придет танцовщица в эротическом наряде. Якобы это не входило в оговоренную программу.

Чиновник не стал скрывать, что веселье удалось, ведь по его мнению, «сотрудники заслужили это».

В качестве наказания Кайшев предложил не увольнять работников, а заставить их бесплатно поработать на выходных и праздниках в качестве «искупления вины».

Ранее сообщалось, что в Минеральных Водах, по данным Mash, состоялся новогодний БДСМ-корпоратив энергетиков Ставрополья. Канал заявлял, что на вечеринке присутствовали проститутки.