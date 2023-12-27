Поплавская расстроилась, что участники «голой» вечеринки могут не понести наказания

Звезда «Красной шапочки» негативно оценила произошедшую вакханалию в московском клубе, особенно ей не понравилось поведение Филиппа Киркорова.

По мнению Яны Поплавской, многие участники эпатажной тусовки Насти Ивлеевой избегут наказания. Актриса считает, что многим не стоило появляться на вечеринке, особенно крупным селебрити, которые итак эпатируют публику. Например, Киркорову и Собчак. Поп-король возмутил Поплавскую своим извинением, ведь певец по сути «переобулся» буквально сразу, пишет издание «Утро.ру».

«Ощущение мерзости и тошноты. Хочется вымыть руки и глаза с хлоркой», — высказалась артистка.

Хотя Поплавская сомневается, что Киркорова уберут из новогодних проектов, по последней информации, именно это и делают телеканалы. Звезду замазывают на плакатах кино, убирают из программ, в том числе переснимают без артиста шоу. Например, скорый выпуск «Маски» может пройти уже без Киркорова.

Ранее сообщалось, что у Ивлеевой остался способ избежать наказания за скандальную вечеринку.