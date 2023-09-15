Поправки о несоблюдении требований к содержанию животных приняли в Подмосковье

В Подмосковье в административный кодекс внесли поправки о несоблюдении требований к содержанию животных. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Теперь за нарушения в области обращения с животными без владельцев, в том числе при их содержании в приютах, будут применяться административные штрафы, установленные КоАП РФ. Ранее аналогичные составы были предусмотрены в административном кодексе Московской области, теперь их исключили, чтобы исключить дублирование», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

В ведомстве уточнили, что речь идет о случаях, когда устанавливается ответственность за нарушение требований обращения с животными, предусматривающих ответственность хозяев домашних животных за причинение ущерба чужому имуществу, нападение собаки на другое домашнее животное или на человека.

Отметим, что за несоблюдение требований в области обращения с животными без владельцев предусмотрены штрафы. Для граждан их размер составляет от трех до пяти тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.