«Попробовал, чтобы испытать себя»: бывший участник «Битвы экстрасенсов» рассказал, как сложилась его жизнь после проекта
Ясновидящий Котов рассказал, как «Битва экстрасенсов» помогла ему в профессиональной сфере
Фото: [Социальные сети]
Известный эзотерик, участник 19-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Юлий Котов рассказал, что подтолкнуло его на участие в проекте и как сложилась жизнь ясновидящего после прохождения испытаний.
Экстрасенс отметил, что долгое время смотрел выпуски шоу и хотел оказаться среди участников.
«Мне показалось, что круто было бы там оказаться. Позже моя подруга и наставница подтолкнула на участие в шоу. Осознал, что на самом деле ничего не потеряю и решил попробовать. Не ради пиара, а для того, чтобы испытать себя», – заявил Котов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Собеседник издания подчеркнул, что благодаря участию в шоу он смог развить свой потенциал и проявить себя.
«Сейчас это пригодилось мне в работе, потому что я могу помогать людям. Проект также помог мне вырасти и в профессиональной сфере. Я выражаю благодарность всему составу шоу, потому что это невероятный опыт», – добавил Котов.
Полное интервью с ясновидящим читайте в нашем большом материале.