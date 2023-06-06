«Попробовал, чтобы испытать себя»: бывший участник «Битвы экстрасенсов» рассказал, как сложилась его жизнь после проекта

«Мне показалось, что круто было бы там оказаться. Позже моя подруга и наставница подтолкнула на участие в шоу. Осознал, что на самом деле ничего не потеряю и решил попробовать. Не ради пиара, а для того, чтобы испытать себя», – заявил Котов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».