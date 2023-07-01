«Попробовали, поплевались»: боец спецоперации рассказал, как солдаты РФ попробовали американские сухпайки

Боец Андрей И. участвовал во взятии одного из важных населенных пунктов Донбасса. Как он отмечает, операция была похожа на Сталинградскую битву, когда многодневные бои шли буквально за каждую улицу, за каждый перекресток. Так, при взятии одного из них пришлось особенно тяжело.

Как вспоминает доброволец, на перекрестке работала украинская техника и артиллерия.

«Мы держались, как могли: нас спасали окопы, которые мы сами копали. Ведь нам дали задание удерживать позицию. Однажды туда выехала «мотолыга», легкий бронированный транспортер, а оттуда высыпали украинцы с автоматами. Тогда только у меня был приказ для открытия огня, и я их остановил», — вспоминает Андрей в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам бойца, он встречным огнем поразил машину, и никто из нацистов не вышел оттуда живым. После от этого перекрестка солдаты ВС РФ взяли мост, зашли под него и зачищали посадки.

«Я лично шел с ручным противотанковым минометом (РПГ) — было интересно, правда, шумно: с таким оружием тихо не пройдешь», — улыбается Андрей.

Под мостом, который в результате боев уже был разрушен, бойцы нашли много трофеев: было около десятка РПГ, гранаты и ствол от пулемета с американскими лентами, которые к российским орудиям не подходят.

«Интересно было найти американские сухпайки: они как наши, только написано по-английски. Мы попробовали, поплевались. Что понравилось, то поели, но вообще у них невкусно», — резюмирует солдат.

Как объясняет доброволец нашему корреспонденту, дальше бойцам пришлось двигаться по дороге. По рации сообщили, что идет еще вражеская техника с правой стороны.

«Мы тогда увидели три танка, но не я не стал стрелять: было далеко. Они развернулись и уехали. Как нам потом сказали, танков было всего восемь, плюс 150 человек в пехоте. Почему они не пошли дальше, неизвестно, но если бы они зашли на этот перекресток, то пришлось бы туго», — признается солдат.

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